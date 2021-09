Benevento, aggressione in piazza Piano di Corte: due feriti, uno grave

L’episodio è avvenuto intorno alle due di notte nel centro storico. Sul posto carabinieri e sanitari. Un 27enne è stato ricoverato all’ospedale San Pio in prognosi riservata dopo aver ricevuto un violento pugno al volto

Intorno alle due di questa notte è avvenuta un’aggressione piazza Piano di Corte, nel cuore del centro storico di Benevento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari, che hanno trovato due giovani feriti sul selciato. A destare maggiori preoccupazioni sono le condizioni di un 27enne di Benevento che è stato ricoverato all'ospedale San Pio in prognosi riservata dopo aver ricevuto un violento pugno al volto. I militari indagano per capire se si sia trattato di una rissa o di un'aggressione subita dai due giovani per altri motivi durante la movida.