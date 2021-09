Cade da impalcatura, morto operaio in nero a Marano di Napoli

L'uomo insieme con un collega stava tinteggiando un'abitazione. La tragedia è avvenuta in via del Mare

Un operaio irregolare è morto dopo essere caduto da una impalcatura alta 4 metri nel Napoletano. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo, insieme a un collega, tinteggiava un'abitazione in via del Mare nel comune di Marano di Napoli. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri. La vittima è il 59enne Antonio Vasto. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma sulla quale verrà eseguita l'autopsia.