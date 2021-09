Napoli, ambulanza impiegata in soccorsi ma senza Rca: sequestrata

Il mezzo era stato impegnato in un solo giorno in 22 interventi di pronto soccorso ma era privo di copertura assicurativa

Un’ambulanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo perché risultata priva di copertura assicurativa. È accaduto a Napoli. A fare la sorprendente scoperta sono stati gli agenti della polizia locale partenopea, che hanno fermato il mezzo in via Pansini, nella zona ospedaliera della città, durante una serie di controlli ordinari. I poliziotti hanno inoltre accertato che quell'ambulanza nella stessa giornata era stata impegnata in 22 interventi di pronto soccorso, ma era senza Rca.