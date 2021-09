Napoli, accoltellò collega durante lite tra rider: arrestato 30enne

Arrestato a Napoli un rider considerato il responsabile dell'accoltellamento di un collega durante una lite avvenuta il 21 marzo nel quartiere Miano. La Squadra Mobile della Questura di Napoli, al termine di indagini durate diversi mesi, ha notificato al 30enne una misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip su richiesta del sostituto procuratore Enrica Parascandolo e del procuratore aggiunto Sergio Ferrigno. È accusato di tentato omicidio.

Le indagini

Il 30enne non accettava che dal centro della città il collega si fosse allontanato fino al quartiere Miano dove, secondo la sua tesi, avrebbero dovuto lavorare solo quelli della zona. È stato questo il motivo scatenante della violenta lite sfociata nell'accoltellamento. Durante le indagini gli investigatori sono riusciti a mettere in relazione due episodi che inizialmente non sembravano legati tra loro: la denuncia di furto di uno scooter presentata da un rider e l'arrivo in ospedale di un altro rider, gravemente ferito da alcuni fendenti. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e l'interrogatorio dei testimoni non solo hanno consentito di ricostruire nel dettaglio la vicenda, ma anche di far emergere che, almeno in alcuni quartieri della città, vige la regola della territorialità: lavorano in quel quartiere solo i rider che lì ci vivono. Infatti il rider accoltellato (che ha anche rischiato la vita a causa di quei fendenti), non era di Miano ma del centro di Napoli. Gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a recuperare l'arma del delitto che il rider aggressore, con precedenti penali come la vittima, portava con sé in giro durante le consegne.