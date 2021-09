Camion dei vigili del fuoco si ribalta, sei feriti a Benevento

Sei vigili del fuoco sono rimasti feriti in seguito a un incidente stradale avvenuto nel comune di Torrecuso (Benevento). Per cause ancora in corso di accertamento, il camion su cui viaggiavano si è ribaltato, terminando la sua corsa in una cunetta. Tutti gli occupanti del mezzo sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale: cinque al San Pio e uno al Fatebenefratellli di Benevento. Sul posto sono intervenuti i colleghi del comando provinciale, numerose ambulanze e la polizia stradale.