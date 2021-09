Covid Campania, il bollettino: 369 casi su 17.591 test

Migliora anche la situazione ospedaliera, con 25 ricoveri in intensiva (meno uno rispetto a ieri) e 347 in degenza (meno 16)

Sono 369 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Campania su 17.591 test esaminati.

Il bollettino

Il tasso di incidenza scende al 2,09%, contro il 2,44% di ieri. Migliora anche la situazione ospedaliera, con 25 ricoveri in intensiva (meno uno) e 347 in degenza (meno 16). Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi sono indicate cinque vittime, di cui due registrate nelle ultime 48 ore e tre risalenti ai giorni precedenti.