Napoli, obbligo Green Pass test veterinaria: 45% studenti si ritira

Richiesta green pass al Complesso Universitario della Federico II di Monte Sant’Angelo di Via Cinthia a Napoli. Come riporta Il Mattino, molti tra i non vaccinati hanno dimenticato di portare i risultati del tampone obbligatorio per accedere all’aula. Problema risolto correndo nelle farmacie della zona, anche se non si sono presentati in tanti. Ai test erano attesi in 1.920 candidati per appena 65 posti disponibili, però ne sono arrivati 1.054: assenti il 45% probabilmente fermati dalla mancanza del Green pass, quarantene obbligatorie, Covid, ma forse anche perché ci hanno semplicemente ripensato.

Il green pass

L'obbligo del certificato verde potrebbe aver pesato molto sulla decisione, essendo obbligatorio non solo per accedere alle aule ma anche per viaggiare fuori regione.