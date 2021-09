Covid Campania, il bollettino: 491 nuovi casi su 19.386 test

In Campania sono 491 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) su 19.386 test, con il tasso di incidenza in lieve crescita al 2,53% contro il 2,24 del giorno prima.

Il bollettino

Undici nuove vittime (cinque nelle ultime 48 ore, sei risalenti ai giorni precedenti ma registrate ieri) nel bollettino Covid dell'Unità di crisi della Campania. L'occupazione delle terapie intensive scende a quota 22, meno uno rispetto a ieri, quella delle degenze a 373, meno sei.