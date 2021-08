Napoli, vendeva falsi pacchetti di sigarette ai turisti: denunciato

A Napoli un uomo di 55 anni è stato denunciato dalla polizia perché tentava di truffare due turisti vendendo loro pacchetti di sigarette pieni di chiodi e di polistirolo in piazza Garibaldi. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di 13 finiti pacchetti di sigarette, che offriva a 10 euro per tre. Ai poliziotti , il 55 enne ha tentato di opporre resistenza, rifiudanto di fornire le proprie generalità.