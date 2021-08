Sequestrati 500 chili di sigarette di contrabbando a Qualiano

Tre le persone arrestate. I carabinieri hanno rinvenuto le sigarette di varie marche di produzione estera, prive del talloncino del monopolio di Stato, all'interno di un furgone e in un garage

È terminato con il sequestro di 500 chilogrammi di sigarette di contrabbando e l’arresto di tre persone un controllo eseguito dai carabinieri a Qualiano, nel Napoletano. I militari, percorrendo corso Campano, hanno notano un uomo che era bordo di un furgoncino in sosta nei pressi di un garage. Hanno deciso quindi di fermarsi e perquisire il veicolo.

L’operazione

All'interno del mezzo vi erano 40 casse di sigarette di varie marche di produzione estera, prive del talloncino del monopolio di Stato, per un peso complessivo di 400 chili. La perquisizione è stata estesa anche al vicino garage dove sono stati sorpresi altri due uomini con 10 casse di tabacco illegale, per un peso complessivo di quasi 100 chili. Per i tre è scattato l’arresto.