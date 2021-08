Covid Campania, il bollettino: 183 casi su 3.907 tamponi

In Campania nelle ultime ore si registrano 183 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 3.907 tamponi processati con un tasso di positività del 4,68%. I decessi sono stati 4 nelle ultime 48 ore, altri due verificatisi in precedenza ma registrati ieri. Stabile l'occupazione delle terapie intensive con 15 pazienti ricoverati mentre negli altri reparti i ricoveri sono 317. (MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)