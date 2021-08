Incidente sull’A1, chiuso tratto tra Cassino e Caianello

Coinvolti un mezzo pesante e un mini bus. Undici le persone ferite, di cui due sarebbero in gravi condizioni. Si registrano sette chilometri di coda verso Napoli. Chiusa anche la carreggiata opposta per consentire le operazioni dell'eliambulanza

Incidente oggi, poco dopo le 16, sull’autostrada A1 nel territorio di Mignano Montelungo, tra i caselli di Cassino e Caianello, in direzione Napoli. Coinvolti un mezzo pesante e un mini bus con a bordo turisti moldavi. Undici le persone ferite, di cui due sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Presenti anche i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere.

Traffico in tilt

Il tratto autostradale interessato è stato momentaneamente chiuso al transito, causando sette chilometri di coda verso il capoluogo campano. Bloccata la circolazione anche sulla carreggiata opposta, in modo da consentire le operazioni di soccorso da parte dell’eliambulanza, con due chilometri di coda in direzione Roma.