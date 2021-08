Camorra, rissa con coltelli a Napoli: un morto e due feriti

Un uomo è morto accoltellato e altri due sono rimasti feriti a Napoli nella notte per una rissa scoppiata probabilmente per futili motivi in via Tertulliano. La vittima è Raffaele Guida, pregiudicato, trasportato ormai senza vita all'ospedale San Paolo: i tre vi erano arrivati autonomamente.

I feriti

I feriti, con prognosi non superiore ai 15 giorni, sono i fratelli Matteo e Salvatore Legnante, esponenti di spicco dell'omonima cosca camorristica della zona. Indaga la polizia. Tracce di sangue sono state trovate in strada, a poca distanza dall'abitazione di Guida.