Incidente nel Beneventano, scontro tra auto e moto: un morto

È di un morto e di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto nella notte lungo la statale Telesina nel territorio del comune di Puglianello (Benevento). A perdere la vita è stato Giuseppe Di Cerbo, 53 anni di Amorosi, che era alla guida di una motocicletta in compagnia di una giovane donna di 29 anni di Faicchio. Lo scontro, la cui dinamica è al vaglio degli investigatori, è avvenuto nei pressi dello svincolo per Faicchio. Secondo una prima ricostruzione, il centauro si è scontrato con un furgone Peugeot Patner condotto da un 36enne della provincia di Caserta. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i sanitari del 118, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. La donna è stata invece ricoverata in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento.