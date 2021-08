Scavi di Pompei, visitatori in aumento anche con obbligo di Green Pass

L’obbligo di esibire il Green Pass non frena i visitatori del parco archeologico di Pompei, che segna un incremento degli accessi rispetto al weekend precedente, quando la misura non era ancora entrata in vigore. Lo scorso fine settimana, infatti, gli ingressi registrati sono stati 11.034, mentre tra sabato 7 e domenica 8 agosto sono saliti a 13.189. Nel dettaglio, sabato 31 luglio avevano visitato gli scavi in 5.161 e domenica 1 agosto in 5.873. Invece sabato 7, giorno successivo all’introduzione dell’obbligo di Green Pass, sono entrati in 6.178, ieri in 7.011. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA