Procida, tenta truffa ad anziani fingendosi corriere: arrestato 20enne

Un ragazzo di 20 anni, E.F., è stato arrestato a Procida con l'accusa di aver compiuto due tentativi di truffa ai danni di anziani. Il giovane, di Poggioreale e già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Ischia mentre stava per lasciare l'isola.

La truffa

Le vittime scelte dal 20enne hanno ricevuto in due distinti momenti la telefonata di una persona che si è presentata come un loro familiare, parlando di un pacco pronto per essere consegnato al nipote e chiedendo una somma da pagare direttamente al corriere. Dopo la segnalazione ai carabinieri e alla polizia municipale il giovane è stato rintracciato e arrestato. Nelle sue tasche i militari hanno trovato uno smartphone, un vecchio cellulare Gsm e 120 euro in contante, ritenuto il provento illecito delle truffe. Ad aggravare la posizione del 20enne l'ipotesi che lo vede indiziato di una terza truffa commessa a fine luglio nel comune ischitano di Serrara Fontana. Anche in quel caso sarebbe riuscito a circuire due anziani portandogli via con l'inganno 500 euro e migliaia di euro in monili d'oro. In attesa di giudizio, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.