Napoli, Hugo Maradona si candiderà alle elezioni amministrative

Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, intende candidarsi alle prossime elezioni amministrative a Napoli. Maradona dovrebbe essere capolista di 'Napoli Capitale', associazione politica guidata da Enzo Rivellini, a sostegno della candidatura a sindaco di Catello Maresca per l'area di centrodestra.

Hugo Maradona: "Impegno maggiore è verso bambini e ragazzi"

"Da tempo sono impegnato a sostegno di bambini e ragazzi - ha spiegato Hugo Maradona - e vorrei proseguire in questa direzione. Soprattutto vorrei provare a garantire loro l'accesso allo sport". Il fratello del celebre campione non ha ancora la cittadinanza italiana sebbene, secondo quanto viene riferito, la richiesta sia stata avanzata da diversi anni e sia regolarmente sposato in Italia. "Domani andremo a presentare un'istanza al Prefetto" ha annunciato Rivellini che alle accuse di voler 'sfruttare' il nome di Maradona ha replicato: "Hugo si candida in una competizione con le preferenze e quindi se i napoletani lo vorranno lo voteranno. Il suo desiderio e' continuare ad aiutare i ragazzi di Napoli dall'interno delle istituzioni. La sua, come tutti gli altri nostri candidati, è una candidatura contro i poteri forti".