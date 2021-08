Covid Campania, il bollettino: 361 nuovi casi

Sono 361 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Campania su 6.978 test molecolari effettuati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, scende al 5,17 %, dopo l'impennata di ieri (8,93%) causata dal minor numero di test eseguiti di domenica.

Il bollettino

Il bollettino dell'Unità di crisi segnala quattro nuove vittime, due nelle ultime 24 ore e due risalenti ai giorni precedenti ma registrate ieri. Sale a quota 11 l'occupazione delle terapie intensive (più uno rispetto a ieri) mentre quella dei posti letto di degenza scende a 223 (meno due).