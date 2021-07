Operai assenteisti, nove persone denunciate nel Salernitano

Si tratta di nove lavoratori della ex discarica R.S.U. di Caggiano, accusati di false attestazioni di presenza in servizio e truffa aggravata e continuata in danno della Regione Campania

False attestazioni di presenza in servizio e truffa aggravata e continuata in danno della Regione Campania sono i reati contestati nei confronti di nove operai impiegati nella ex discarica R.S.U. di Caggiano, nel Salernitano. Le indagini, effettuate dai carabinieri del Noe su delega della Procura di Lagonegro, hanno consentito di riscontrare la costante assenza dal servizio degli operai e l'indebita percezione degli emolumenti stanziati dalla Regione Campania mediante comunicazioni fittizie di presenza in servizio. I militari del Noe hanno accertato che i nove operai non curavano affatto la manutenzione della discarica causando in tale maniera un consistente pregiudizio all'ambiente. Per i nove è scattata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.