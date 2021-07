Covid Campania, il bollettino: 292 contagi su 9.192 tamponi

Sono 292 i nuovi casi di Covid-19 in Campania rilevati su 9.192 test molecolari effettuati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è del 3,17%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Il bollettino giornaliero dell'Unità di crisi segnala una vittima nelle ultime 48 ore. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 13 mentre quelle negli altri reparti sono 175.