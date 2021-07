Estate 2021, cosa fare a Napoli: gli eventi di luglio

Il mese di luglio è ricco di eventi al festival culturale “Palazzo Reale Summer Fest” e al “Teatrando sotto le stelle” all’ex Base Nato nel quartiere Bagnoli. Di seguito gli eventi in programma nel Napoletano. (LE MOSTRE DI LUGLIO IN CAMPANIA)

Il festival culturale “Palazzo Reale Summer Fest”

Palazzo Reale Summer Fest è il festival culturale che animerà l'estate partenopea realizzato all'interno di un luogo di straordinaria bellezza e ricchissimo di storia, il Palazzo Reale di Napoli, che per l'occasione riaprirà al pubblico anche in orario serale.Il Giardino Romantico e i cortili ospitano fino al 5 settembre una stagione di grande spettacolo dal vivo e all'aperto dal giovedì alla domenica. Incontri culturali, spettacoli, concerti, stand up comedy si alterneranno negli 11 weekend arricchiti da 46 eventi con la partecipazione oltre 50 stelle del del panorama culturale, artistico e musicale. Oltre agli eventi, ogni sera si svolgerà l’Aperitivo Reale tra le 18 e le 20

Tra i concerti: Selton l’11 luglio, Gaia il 17 luglio e Goldstone il 24 luglio. Previsto poi un evento con Gigi e Ross per il 15 luglio. Sul versante stand up comedy: Roberto Lipari quest’oggi, Saverio Raimondo il 18 luglio, Alessandro Gori il 24 luglio e Aurora Leone il 25 luglio. Come eventi speciali saranno ospiti della rassegna Christian De Sica il 16 luglio e Alessandro Siani il 27 luglio.

“Teatrando sotto le stelle” all’ex Base Nato a Bagnoli

Pino Oliva con il Teatro Troisi e Rino Manna con il Teatro Palapartenope, rilanciano con la loro nuova rassegna “Teatrando sotto le stelle”. Una kermesse di musica e teatro con due partner come Canale 21 e Gruppo Kiss Kiss Radio che, nel prendere vita all'interno della Ex Base Nato a Bagnoli, regalerà ai napoletani e ai turisti in città un'estate in compagnia di alcuni dei più applauditi protagonisti del cabaret, della canzone del teatro comico. L’inizio di tutti gli spettacoli è fissato alle ore 21.

Il 16 e 17 luglio sarà il turno di Peppe Iodice con “Peppy Night-Summer Tour” mentre il 23 luglio a salire sul palco saranno “I ditelo Voi “ e Simone Schettino con “#Non Ditelo a...Schettino!”. A seguire il 24 luglio ci sarà Maurizio Casagrande con “E la musica mi gira intorno”. A completare la rassegna il 30 luglio arriverà Rosario Miraggio con il suo “Concerto”.

Gli eventi di luglio al Castel dell’Ovo

Con reading, performance teatrali, momenti musicali, laboratori per l'infanzia, visite teatralizzate, il Castello si apre a nuove forme di fruizione della bellezza e dell'arte: accanto alle mostre e ai tour storici-artistici godibili di giorno, si affiancheranno dal tramonto altre opportunità culturali per chi resta in città e per chi, finalmente, verrà o tornerà a Napoli da turista. Non a caso il titolo scelto per la manifestazione è 'Il castello dei 5 sensi', perché veramente tutti sono i sensi che si risveglieranno. Tantissime le associazioni e le realtà culturali che hanno partecipato alla manifestazione di interesse indetta dall'Assessorato per costruire insieme questo cartellone, a testimonianza che tanta è la voglia di riprendere da dove abbiamo lasciato, che i palchi sono fatti per essere calcati e non stivati nei depositi, che se il pubblico ha il desiderio di rivivere in presenza l'emozione di uno spettacolo, urgente e vitale è per gli artisti la necessità di esprimersi davanti a persone in carne e ossa.

Rassegna “Open Air” nella pineta del Teatro dei Piccoli

Dopo il successo del primo weekend di giugno, continua la programmazione della rassegna “OPEN AIR” nella pineta del Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare. Tutti gli spettacoli, in scena ogni sabato e domenica alle 11.30 o alle 19, sono adatti a bambini dai tre anni in su. L’apertura biglietteria è 90 minuti prima dell’inizio degli spettacoli. L’inizio laboratorio è invece 60 minuti prima dell’inizio spettacoli.

I giovedì sera al Mav di Ercolano

Dopo oltre due mesi dalla riapertura, il Mav, il Museo Archeologico Virtuale della città di Ercolano, per festeggiare il suo 13esimo anniversario dalla fondazione, inaugura le aperture serali del giovedì e un interessante calendario di incontri, che animeranno tutti i giovedì del mese, con libri e autori, musicisti e artisti per ricominciare appieno tutte le attività del Museo, all’insegna della parola e della scrittura che si fa corpo nella voce degli attori e degli scrittori protagonisti.

Giovedì 15 luglio dialogo a due voci tra lo scrittore Maurizio De Giovanni e il giornalista Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione CIVES/MAV di Ercolano sugli eroi del nostro tempo. Giovedì 22 luglio sarà di scena il mito di Ercole raccontato da una compagnia di attori. Giovedì 29 luglio con il racconto di un Alessandro Magno “contemporaneo” ad opera di Eduardo Esposito con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN/Museo Archeologico Nazionale di Napoli.