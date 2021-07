Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In merito alla situazione negli ospedali, sono 18 i posti letto occupati in terapia intensiva (17) e 211 in degenza (erano 221)

Sono 108, in Campania, i casi positivi su 5.872 tamponi molecolari esaminati. Un decesso, registrato ieri ma che si è verificato in precedenza. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:14 - In Campania 108 casi su quasi 6mila tamponi molecolari

Sono 108, in Campania, i casi positivi su 5.872 tamponi molecolari esaminati. Un decesso, registrato ieri ma che si è verificato in precedenza. In merito alla situazione negli ospedali, sono 18 i posti letto occupati in terapia intensiva (17) e 211 in degenza (erano 221).