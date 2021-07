Napoli, appicca il fuoco ad appartamento e aggredisce polizia

L' uomo ha dato in escandescenze minacciando i poliziotti e aggredendoli con un coltello a serramanico e un'asta in acciaio fino a quando, è stato bloccato

A Napoli un uomo di 70 anni ha dato fuoco alla sua abitazione e poi ha aggredito i poliziotti intervenuti sul posto. L'episodio è accaduto all' interno di un edificio in piazza Francesco Coppola, al Rione Luzzatti.

L'intervento della polizia

Una pattuglia è intervenuta sul posto dopo che era stato segnalato il fumo proveniente dall'appartamento, insieme ai vigili del fuoco. L' uomo ha dato in escandescenze minacciando i poliziotti e aggredendoli con un coltello a serramanico e un'asta in acciaio fino a quando, è stato bloccato. Il 70 enne è stato denunciato per danneggiamento a seguito di incendio, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.