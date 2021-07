Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In un comunicato diffuso ieri il comune di Ischia Porto ha ufficializzato il ritorno dell'evento per la canonica data del 26 luglio specificando che nelle ultime settimane sono stati portati avanti degli incontri, con la Regione e le forze dell'ordine, per definire l'aspetto economico e sanitario della manifestazione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:54 - Ischia covid free, torna nell'isola la festa di Sant'Anna

Dopo lo stop per la pandemia del 2020 torna quest'anno la festa di Sant'Anna ad Ischia (Napoli). La festa, nata nel 1932 ed organizzata nella baia di Cartaromana ai piedi del Castello Aragonese, è uno degli eventi più importanti organizzati sull'isola ed è seguita ogni anno da migliaia di spettatori, a terra ed a mare. In un comunicato diffuso ieri il comune di Ischia Porto ha ufficializzato il ritorno dell'evento per la canonica data del 26 luglio specificando che nelle ultime settimane sono stati portati avanti degli incontri, con la Regione e le forze dell'ordine, per definire l'aspetto economico e sanitario della manifestazione. Per Enzo Ferrandino, sindaco di Ischia, "è un segnale concreto di ripartenza e di speranza dopo mesi difficilissimi. Grazie all'imponente campagna vaccinale della regione sulla nostra isola ed alla zona bianca si potrà rivivere la magia della Festa che speriamo possa attirare anche tanti turisti favorendo la ripartenza del settore turistico/alberghiero".