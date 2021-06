Da oggi attiva la prenotazione online per la spiaggia delle Monache

“Godere, gratuitamente, di una giornata al mare è un diritto e, come tale, va vissuto non solo pienamente ma anche comodamente”, ha detto l'assessore comunale Francesca Menna

Da oggi a Napoli è possibile prenotare online l'ingresso alla spiaggia libera delle Monache. “Godere, gratuitamente, di una giornata al mare è un diritto e, come tale, va vissuto non solo pienamente ma anche comodamente – ha affermato l'assessore comunale di Napoli, Francesca Menna – Per questo motivo abbiamo pensato di fornire un servizio di prenotazioni proprio per fare in modo che tutto possa avvenire senza affollamenti all'ingresso e attese sotto il sole, ma attraverso un sistema di prenotazione che renderà agevole la fruizione delle nostre spiagge", ha aggiunto l'assessore.

Come prenotare

Il portale per la prenotazione è disponibile sul sito del Comune. L’ingresso alla spiaggia libera delle Monache è gratuita ed è necessaria la prenotazione per accedere all'area di balneazione pubblica. È consentito l'ingresso giornaliero in una unica fascia oraria, dalle 8.30 alle 18, nel numero massimo di 350 persone. Nell’eseguire la prenotazione, ogni persona dichiara di conoscere e rispettare il regolamento per l’accesso alla spiaggia pubblica riportato sul sito dove sono presenti anche le norme anti-Covid da seguire. Il mancato rispetto delle regole comporta la segnalazione alle autorità competenti, oltre all'impossibilità di poter effettuare future prenotazioni per l’accesso all'area.