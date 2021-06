Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 48 le persone risultate positive al Covid-19 in Campania nelle ultime ore a fronte di 1.761 tamponi molecolari processati. I decessi registrati sono stati 17, i posti letto di terapia intensiva occupati sono 23 mentre quelli di degenza 216. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:07 - In Campania 48 positivi nelle ultime ore

Sono 48 i pazienti risultati positivi al Covid 19 in Campania, di cui 16 sintomatici. I dati si riferiscono ai tamponi molecolari processati, che sono stati 1.761, mentre quelli antigenici sono stati 1.518. Nel bollettino diffuso dall'Unità di Crisi si indicano 17 deceduti. Va precisato che 3 deceduti sono delle ultime 48 ore, 14 deceduti tra aprile e maggio ma registrati ieri. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 e quelli occupati sono 23. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160, quelli occupati 216