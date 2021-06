Covid Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi 30 giugno

In calo in regione sia i posti letto occupati in terapia intensiva, a quota 21 (- 2), sia quelli di degenza, 209 (- 7)

Alle 17 di ieri erano 3.290.592 i campani vaccinati con la prima dose. Di questi 1.629.817 hanno ricevuto anche la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 4.920.409 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

7:10 - In Campania 117 casi su 7.371 test molecolari

Ieri sono stati 117 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 7.371 test molecolari esaminati: ne deriva un tasso di incidenza dell'1,58%. Il bollettino odierno dell'Unità di crisi non segnala decessi nelle ultime 48 ore, ma ben 22 vittime risalenti al periodo novembre 2020-maggio 2021 e finora non censite. In calo rispetto al giorno precedente sia i posti letto occupati in terapia intensiva, a quota 21 (- 2), sia quelli di degenza, 209 (- 7).

7:01 - In Campania 1.629.817 seconde dosi

Alle 17 di ieri erano 3.290.592 i campani vaccinati con la prima dose. Di questi 1.629.817 hanno ricevuto anche la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 4.920.409