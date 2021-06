Napoli, tenta truffa dello specchietto: arrestato

A Napoli un professionista della truffa "dello specchietto" è stato arrestato dai carabinieri, mentre stava convincendo un automobilista a consegnarli denaro per evitare la denuncia all'assicurazione del presunto sinistro. Il 41enne, già denunciato in passato, a bordo di uno scooter ha colpito lo specchietto di un'auto di passaggio al corso Vittorio Emanuele.

La ricostruzione dei fatti

Inoltre, da quanto ricostruito, per rendere più credibile la simulazione l'uomo aveva messo al polso un orologio con il quadrante spaccato e aveva applicato sulla mano del mercurio cromo. Ceci ha fermato l'automobilista e gli stava proponendo il versamento di denaro in contanti per evitare l' intervento dell'assicurazione. La scena è stata notata da una pattuglia di carabinieri, che sono intervenuti e hanno bloccato il 41 enne. In tasca aveva un flaconcino di mercurio cromo.