Campania, inviate due buste con proiettili a Valeria Ciarambino

Due buste con proiettili sono state inviate alla vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino (M5s). Le missive - una spedita lunedì scorso, l'altra ieri - sono state bloccate dagli scanner del Centro di smistamento di Poste italiane, che le ha rilevate e consegnate alla Polizia. Le forze dell’ordine hanno quindi avvertito l'esponente pentastellata. La prima busta, intestata al "ministro Valeria Ciarambino, Palazzo Santa Lucia", conteneva due proiettili ed era priva di messaggio. La seconda, contenente un proiettile, recava un breve messaggio con l'invito a "stare zitta". Ciarambino ha riferito alla Digos di non aver mai ricevuto in precedenza minacce o messaggi intimidatori. La Prefettura sta ora valutando l'assegnazione di una scorta alla vicepresidente.

La solidarietà di Fico e Di Maio

Intanto, sono giunti messaggi di vicinanza a Ciarambino, in primis da parte del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che su Facebook scrive: ”Da anni fianco a fianco. Insieme abbiamo affrontato tante battaglie, tante altre ne combatteremo. Valeria Ciarambino conosciamo la tua forza e sappiamo che non mollerai di un millimetro, neanche davanti a questi atti vigliacchi. Vi posso assicurare che Valeria non 'starà zitta' e con coraggio - conclude Di Maio - continuerà a denunciare le ingiustizie che colpiscono i cittadini. Tutto il MoVimento 5 Stelle è con te". Solidarietà anche da parte del presidente della Camera, Roberto Fico: "La mia piena solidarietà alla vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino per le ignobili e vigliacche intimidazioni ricevute".