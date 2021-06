Incidente sulla A1 nel Casertano, un morto. Code per 5 chilometri

E' successo questa mattina, poco prima delle 11, sul tratto di autostrada tra Capua e Caianello, in provincia di Caserta, in direzione Roma

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 11, sull'autostrada A1 Milano-Napoli tra Capua e Caianello, in provincia di Caserta, in direzione Roma.

La dinamica dell'incidente

La vittima e il ferito viaggiavano a bordo della stessa auto. Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto con i Vigili del Fuoco, il 118 e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, che è sbandata finendo nella scarpata. Non risultano altri mezzi coinvolti.

Disagi al traffico

L'incidente ha provocato cinque chilometri di coda. Il traffico, fa sapere Autostrade per l'Italia, "transita su due corsie, ma si consiglia agli utenti diretti a Roma di uscire a Capua, percorrere la Strada Statale Casilina e rientrare in autostrada a Caianello".