Pistole e proiettili scoperti in un seminterrato a Napoli

A Napoli durante una serie di controlli nella zona del complesso di edilizia popolare "IACP", portati avanti dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna a Casalnuovo, sono state rinvenute e sequestrate pistole e proiettili in un locale seminterrato comune in via Pigna. Si tratta di una pistola a tamburo "Astra" calibro 44 magnum risultata rubata nel 2019 a Torre del Greco, una pistola "Bernardelli Gardone" calibro 7,65 mod. 60 con matricola abrasa, una pistola "Mab Martian" calibro 6,35 con matricola abrasa e 16 proiettili calibro 9x21 GFL. Le armi saranno sottoposte a rilievi tecnici per verificare se siano state usate per commettere delitti o fatti di sangue.