Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

9:14 - Ercolano, festa di compleanno con cantante neomelodico

Festa di compleanno la scorsa notte nel Napoletano: 11 invitati, esibizione di un cantante neomelodico, il tutto ben oltre l'orario del coprifuoco disposto dalle normative anti Covid. Qualcuno, ad Ercolano (Napoli) ha segnalato i festeggiamenti e così carabinieri non solo hanno interrotto il 18esimo compleanno quanto hanno anche sanzionato tutti i presenti. La festa di stava svolgendo in un'abitazione del centro storico. Nell'appartamento di un 40enne, all'arrivo dei militari della locale tenenza e di altre pattuglie della compagnia di Torre del Greco, era in pieno svolgimento l'esibizione del cantate neomelodico oltre che i festeggiamenti.

7:22 - In Campania 483 casi su 14.070 tamponi molecolari

Resta stabile l'indice di positività in Campania. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 483 i casi positivi su 14.070 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza è, dunque, pari al 3,43%. Calano in maniera netta i decessi, otto. Le persone guarite sono 1.301. Negli ospedali resta invariata la situazione nelle terapie intensive con 81 posti occupati mentre calano i ricoveri in degenza: 833.