Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Resta piuttosto costante, in Campania, l'indice di incidenza dei positivi al Covid: 628 sono i positivi nelle ultime 24 ore su 13.125 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza è 4,78%. Cinque le persone decedute, mentre sono 1.116 le persone guarite secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania. In merito alla situazione negli ospedali, c'è un leggero rialzo del numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (85), mentre ancora in calo quelli di degenza (967).