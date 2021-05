Tentano di rapinare un negozio a Giugliano, due arresti

Due giovani di origine africana, rispettivamente di 25 e 23 anni, sono stati arrestati ieri sera a Giugliano (Napoli) per rapina aggravata in concorso. I due hanno tentato una rapina all'interno di un'attività commerciale di via Casacelle, intimando al proprietario di consegnare l'incasso. Al suo rifiuto, lo hanno colpito al volto con una spranga di ferro. Dopodiché sono usciti dal locale e, prima di allontanarsi, hanno lanciato alcune bottiglie di vetro verso il negozio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano, che hanno rintracciato e arrestato i due malviventi a distanza di alcune decine di metri dall'attività commerciale.