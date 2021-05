Avellino, uccide la moglie 83enne e poi chiama i carabinieri

Ha ucciso la moglie 83enne e poi ha chiamato i carabinieri confessando l’omicidio. È successo ad Avellino, dove un anziano - del quale non è stata ancora resa nota l'età - questa mattina ha contattato il comando provinciale dell'Arma dicendo di aver ucciso la propria moglie. Immediati gli accertamenti eseguiti presso l'appartamento situato in via Sottotenente Iannaccone, nel capoluogo irpino, che hanno confermato la morte della donna, verosimilmente per soffocamento. L’uomo viene ascoltato in questi minuti dai militari.