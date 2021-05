Revenge porn, pubblica foto della ex sui social: 17enne in comunità

Dopo una relazione durata quattro anni, caratterizzati da minacce e ricatti, alla fine del rapporto ha deciso di umiliare la ex, una 16enne, diffondendo sui social per vendetta le sue foto intime che ha anche spedito direttamente al nuovo partner della vittima.

Minore in comunità

Così la polizia postale di Caserta, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha collocato in comunità un 17enne accusato di stalking e revenge porn. Dopo avere subito impressionanti vessazioni la 16enne, ormai allo stremo, ha deciso di denunciare tutto alle forze dell'ordine.