Covid Campania, in zona gialla dal 26 aprile

Da lunedì le regioni in zona arancione dovrebbero essere cinque, solo la Sardegna resta in zona rossa. Lo prevedono le nuove ordinanze che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia

C'è anche la Campania tra le regioni e le province autonome che da lunedì 26 aprile passano in zona gialla. Sono invece cinque quelle in zona arancione, mentre solo la Sardegna resterà rossa. Lo prevedono le nuove ordinanze che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in giornata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia.

La Campania tra le regioni che passano in zona gialla

Le regioni che passano in zona gialla dal 26 aprile sono: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto oltre alle province autonome di Bolzano e Trento. Quelle in zona arancione sono la Basilicata, la Calabria, la Puglia, la Sicilia e la Valle d'Aosta.