Napoli, Osimhen rintraccia la ragazza disabile che vende acqua a Lagos

"L'ho trovata. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato, Dio vi benedica”. Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che ha visto come protagonista l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, che negli scorsi giorni aveva lanciato sui social un appello per rintracciare la ragazza nigeriana senza una gamba immortalata in un’immagine mentre vende bottigliette d’acqua per le strade di Lagos, in Nigeria, aiutandosi con una stampella.

L'appello social

Era stato lo stesso giocatore a pubblicare la foto lunedì: ”È veramente scoraggiante e allo stesso tempo una grande motivazione. Vi prego di non esitare a contattarmi per darmi qualsiasi informazione utile per farmi trovare questa ragazza”, il messaggio postato dal calciatore nigeriano, che da ragazzino si era ritrovato a fare lo stesso duro lavoro per vivere. “So cosa significa spaccarsi la schiena per le strade di Lagos. Ho vissuto anche io questa fase della vita e so come ci si sente”, racconta Osimhen in un’intervista al Corriere della Sera. Ieri la bella notizia e la videochiamata tra i due. “Sono davvero felice di averla trovata, ho parlato con lei e sono contento di aiutarla. Ho il cuore pieno di gioia”, conclude il giocatore.