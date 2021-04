In casa con quasi un chilo di hashish, arrestata coppia nel Napoletano

Nell’abitazione la guardia di finanza ha anche rinvenuto 95 grammi di cocaina e di oltre 600 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio

La guardia di finanza della Compagnia di Pozzuoli, impegnata in una serie di controlli anti Covid, ha arrestato a Licola, alla periferia della cittadina flegrea, due coniugi trovati in possesso di quasi 1 chilo di hashish, 95 grammi di cocaina e di oltre 600 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. I due custodivano lo stupefacente nella loro abitazione.

All’altezza del casello autostradale di Torre Annunziata Sud, i militari hanno invece arrestato arrestato un uomo di 31 anni di Nocera Inferiore che in auto aveva 8 grammi di cocaina. L’uomo, alla vista della pattuglia, ha effettuato una manovra repentina, attirando così l’attenzione delle fiamme gialle che lo hanno poi bloccato.