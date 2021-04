Indagini in corso degli agenti di polizia per capire la dinamica e l’identità della vittima

Un uomo è stato accoltellato ed ucciso a San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli. L'omicidio è avvenuto in via Stefano Barbato. Sul posto ci sono gli agenti del commissariato di polizia di San Giovanni. Indagini sono in corso, per capire la dinamica e l'identità della vittima.