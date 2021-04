Padula, incendio in un'abitazione: nessun ferito

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme impiegando diverse ore e provvedendo anche alla bonifica di focolai residui con la messa in sicurezza della struttura

Un incendio è scoppiato all'alba di stamani in un sottotetto di un'abitazione in via Nazionale di Padula, nel Salernitano. Il rogo ha avuto origine, molto probabilmente, dalla canna fumaria del camino.

L'arrivo dei pompieri

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme impiegando diverse ore e provvedendo anche alla bonifica di focolai residui con la messa in sicurezza della struttura. Non si segnalano feriti tra i quattro componenti la famiglia proprietaria dell'abitazione sorpresi dalle fiamme mentre dormivano.