Torre Annunziata, rapinò donna e la mandò in ospedale: arrestato

A Torre Annunziata aggredì, trascinandola a terra, una donna per portarle via cellulare e un sacchetto della spesa, causando alla donna lesioni importanti. Ora la svolta: la polizia ha arrestato un 46enne, accusato della rapina avvenuta alla fine dello scorso mese di settembre a corso Umberto I.

La vicenda

Qui, stando alla ricostruzione degli inquirenti, l'uomo, con il volto travisato da un cappuccio di un giubbotto, aveva aggredito la donna, trascinandola al suolo e facendola finire con il viso contro l'asfalto per portare via un sacchetto e il cellulare della vittima, costretta poi al ricovero in ospedale per le lesioni personali riportate e giudicate guaribili in trenta giorni. Le indagini, effettuate anche attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno portato quindi all'individuazione dell'uomo.