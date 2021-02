Pompei, ritrovato uno straordinario carro da parata

Elegante e leggero, stupefacente per la complessità e la raffinatezza dei decori a tema erotico in stagno e bronzo,ancora con le tracce dei cuscini, delle funi, persino l'impronta di due spighe di grano lasciate su un sedile. A Pompei, gli scavi della villa di Civita Giuliana hanno restituito uno straordinario carro da parata destinato forse al culto di Cerere e Venere o più probabilmente ad un'aristocratica cerimonia di nozze. "Per l'Italia un unicum" anticipa all'ANSA, Massimo Osanna, direttore uscente del Parco Archeologico. Potrebbe trattarsi, di un Pilentum, antico carro cerimoniale usato dalle élite.

Gli scavi a Pompei

Nati da una indagine della Procura di Torre Annunziata, gli scavi della Villa di Civita Giuliana, avviati nel 2017, hanno permesso di individuare lo scempio di decine di lunghissimi cunicoli scavati con dovizia di attrezzature, negli anni, dai tombaroli locali, uno dei quali abita proprio sopra all'antica villa, e di fermarne l'attività. "Gente abile - confida all'ANSA Osanna - che per un soffio non è arrivata a portare via anche il sontuoso carro che abbiamo appena riportato alla luce: uno dei loro cunicoli quasi sfiorava il punto in cui lo abbiamo ritrovato". Anche per questo, dice, e visto che tutti gli imputati del processo attualmente in corso sono a piede libero, una volta fatta la scoperta - era il 7 gennaio 2021 - si è deciso di procedere in tutta fretta "lavorando pure il sabato e la domenica" per non dare spazio a "fughe di notizie e alla possibilità che i criminali potessero precederci". Un compito difficile e complesso, sottolinea l'archeologo, "perché questo nuovo reperto si trovava sei metri sotto il piano stradale e ci siamo accorti subito che si trattava un gioiello senza precedenti, per di più estremamente delicato, fragilissimo". Per liberare il carro a quattro ruote dalle concrezioni di cenere, sono intervenuti archeologi, architetti , ingegneri, restauratori, vulcanologi, operai specializzati. E poi, mano mano che lo scavo avanzava, anche paleobotanici e antropologi. Una squadra composita di tante professionalità impegnata a mettere in salvo ogni più piccolo particolare di quello che è stato individuato subito come un "reperto eccezionale", un tipo di carro largamente citato nelle fonti antiche eppure mai emerso prima d'ora da uno scavo archeologico.