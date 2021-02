Napoli, crollato un pezzo di cornicione dal palazzo della Curia

Il cedimento è avvenuto questa notte, dopo giorni di piogge incessanti, tra via Trinchera e via Santa Sofia. Non si registrano feriti

Un pezzo di cornicione si è staccato nella notte dal palazzo della Curia arcivescovile di Napoli, in largo Donnaregina, senza provocare feriti. Il cedimento è avvenuto dopo giorni di piogge incessanti, sono caduti frammenti di notevoli dimensioni tra via Trinchera e via Santa Sofia, strade di piccole dimensioni e abitualmente molto trafficate. Sono state chiuse al traffico le zone dove è avvenuto il crollo, sul posto sono giunti i vigili del fuoco ed i tecnici della Curia per avviare le opere di messa in sicurezza.