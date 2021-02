Napoli, morto il critico musicale Paolo Isotta

Paolo Isotta, critico musicale, musicologo e scrittore, è morto oggi nella sua casa di Napoli. A quanto si apprende da persone a lui vicine, la morte sarebbe stata improvvisa. Questa mattina la persona di servizio giunta, come ogni giorno, nell'abitazione in corso Vittorio Emanuele, lo ha trovato privo di vita nella sua stanza.

Bassolino: “Grave lutto per la cultura italiana”

"L'improvvisa scomparsa di Paolo Isotta è un grave lutto per la cultura italiana ed è per me un dolore grande. Tanto eravamo lontani per idee politiche e tanto eravamo accomunati dall'amore per Napoli e da una profonda stima reciproca. Mi mancherai molto, caro Paolo, e so bene che stavi seguendo con affetto le mie attuali riflessioni: un bacio", sono le parole di Antonio Bassolino già sindaco di Napoli.