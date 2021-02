Covid Campania, De Luca: “Corsie degli ospedali di nuovo ingolfate”

"Per fortuna non ancora le terapie intensive ma ci stiamo avviando avendo davanti il pericolo delle varianti", ha poi aggiunto il presidente della Regione Campania nella consueta diretta per fare il punto sull'emergenza coronavirus

"Abbiamo di nuovo le corsie di ospedali quasi ingolfate, per fortuna non ancora le terapie intensive ma ci stiamo avviando, avendo davanti il pericolo delle varianti", ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta Facebook settimanale per fare il punto sull'emergenza Covid. De Luca ha poi sottolineato che se i contagi continueranno ad aumentare "la Campania passerà in zona arancione". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

15:15 - De Luca: “Con i tempi per le forniture dei vaccini c'è il rischio di vanificare tutto"

"Dobbiamo registrare che vi è stata una grande illusione nelle forniture di dei vaccini. 140mla vaccinati ad oggi, con questo ritmo noi rischiamo di vedere emergere le varianti del virus e di rendere in qualche caso del tutto inutile anche le vaccinazioni – ha poi affermato il governatore sottolineando che - Potremmo trovarci, se non ci muoviamo, in una situazione di diffusione di varianti che non vengono coperte davanti agli attuali vaccini, sarebbe una tragedia".

15:13 – Vaccini, De Luca: “Piano per acquistarli direttamente come Regione”

"Ci stiamo muovendo per acquistare altri vaccini in altre parti del mondo, non ne parliamo fino a che non avremo cose concrete, definite per l'acquisto di altri vaccini direttamente come Regione Campania", ha spiegato De Luca.

15:12 - De Luca: “Corsie degli ospedali di nuovo ingolfate”

15:10 - “Dopo il prossimo weekend esplosione dei contagi”

"Avremo un fine settimana che potrà rappresentare e che per me rappresenterà un punto di riesplosione del contagio. Se il governo non prenderà misure di contenimento noi tra 15-20 giorni assisteremo ad una esplosione di contagio". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

15:09 - “Ad oggi nessuna parola sul Mezzogiorno”

Ribadisce più volte che "dobbiamo avere molta prudenza" sul prossimo Governo ma un aspetto, il governatore della Campania lo chiama in causa: "Non ho ascoltato nessuna parola sul Mezzogiorno". "In relazione agli investimenti, al recovery plan tutte cose che dovemmo verificare - spiega - poi saremo in grado di fare una valutazione".

15:07 - “Transizione green è tema serio, non propaganda”

"Stiamo lavorando concretamente sui temi della transizione ecologica che è un grande tema del futuro la riconversione ecologica di tutti i sistemi economici nell'Europa e nel mondo. E' il tema del futuro da affrontare non in termini di propaganda, il ministero alla transizione ecologica... in queste condizioni l'unica transizione prevedibile è la transizione verso il manicomio in Italia", ha commentato De Luca.

15:03 - “Da Lega e M5S cambiamento vero o solo trasformismo?”

Per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, "ad oggi possiamo valutare un cambio di stile" nella politica, "non più la valanga di tweet che ci vengono scaricati addosso da dirigenti politici". E c'è anche un altro cambiamento che sottolinea chiamando in causa la Lega e M5S. "Salvini che per anni ci ha raccontato in maniera un po' sgangherata che l'Europa era il nemico, ha scoperto che riceviamo dall'Europa centinaia di miliardi di euro, ha scoperto che è importante mantenere una posizione di grande attenzione e prudenza nei rapporti con l'Ue – ha detto De Luca su Facebook – se questo è vero è una cosa importante per l'Italia". Valutazione "positiva" anche per M5S, passati dai "salti in piazza alla responsabilità di Governo, dalla demagogia e aggressività al rispetto per l'interlocutore". "Quello che valuto in maniera problematica sia nel caso della Lega che dei Cinque stelle è la carenza di motivazioni che vengono fornite rispetto a questa evoluzione politica, quando si cambia in maniera radicale è doveroso spiegare perché altrimenti resta nell'aria il sospetto di trasformismo e improvvisazione".

15:01 Governo, De Luca: “Tra le novità il ministero alle Galassie”

"Abbiamo appreso da Beppe Grillo che si realizzerà il ministero della transizione ecologica, nulla di meno. Dovremo aspettarci questa grande novità, un ministero alle Galassie che credo sarà affidato a persone di alto profilo come Giordano Bruno che sta aspettando a Campo dei Fiori di essere convocato", ha detto il presidente della Regione Campania.