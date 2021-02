Picchia la moglie in auto, 44enne arrestato nel Napoletano

L’uomo, già denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, è stato segnalato da alcuni passanti

A Giugliano, nel Napoletano, i carabinieri hanno arrestato un 44enne responsabile di violenze ai danni della moglie. L’uomo, già denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, era stato segnalato da alcuni passanti, che lo avevano notato a bordo di un'auto in località Varcaturo mentre picchiava la donna.

L’arresto

La vettura aveva urtato contro un palo e i carabinieri, giunti sul posto, sono risaliti dalla targa al proprietario, recandosi nella sua abitazione. Qui hanno trovato la donna con lesioni al volto, che perdeva sangue dal viso e veniva strattonata e minacciata dal 44enne, che è stato arrestato e trasferito in carcere. La moglie ha riferito che le violenze andavano avanti dal 2019.