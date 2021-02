Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il ritorno in classe è previsto per lunedì 8 febbraio, a eccezione delle tre classi di scuola elementare, una prima e due terze, per le quali le attività didattiche in presenza sono state sospese fino al 17 febbraio

Intanto, ieri si sono registrati 1.544 nuovi casi di Coronavirus in Campania. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Una scuola chiusa per due giorni e cinque classi in quarantena. È il bilancio di un'altra giornata di passione negli istituti di Torre del Greco (Napoli), dove sembrano proliferare i casi di contagio da Covid-19. È il caso dell'istituto comprensivo Falcone-Scauda, dove la dirigente scolastica ha ordinato due giorni di chiusura per sanificazione al plesso centrale posto a ridosso del santuario del Buon Consiglio nel quartiere Leopardi. Il ritorno in classe è previsto per lunedì 8 febbraio, a eccezione delle tre classi di scuola elementare, una prima e due terze, per le quali le attività didattiche in presenza sono state sospese fino al 17 febbraio.