Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri in Campania ci sono stati 1.655 nuovi casi di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:27 - Dipendente del Comune di Ischia è positivo

Un dipendente del comune di Ischia è risultato positivo al Covid-19: la notizia è stata annunciata dal sindaco, Enzo Ferrandino, attraverso il profilo Facebook. Ferrandino ha specificato che il dipendente lavorava da alcuni giorni in smart working ed il contagio potrebbe essere avvenuto in ambito familiare; è stata comunque disposta la sanificazione degli uffici comunali e la Asl ha avviato le procedure per accertare ulteriori contagi diretti. Il sindaco ha comunicato, inoltre, che al momento l'attività degli uffici comunali e le procedure per l'accesso al municipio restano invariate.

8:25 - Nel Salernitano scatta chiusura scuole e ristoranti

Sospensione della didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado da domani e sino al prossimo 13 febbraio e sospensione delle attività dei servizi di ristorazione limitandoli al solo asporto e consegna a domicilio dalle ore 12 fino alle ore 22. Queste le due misure restrittive principali anti Covid contenute nell'ordinanza sindacale emessa ieri dal primo cittadino di Piaggine, in provincia di Salerno. I provvedimenti restrittivi sono stati adottati a seguito di un sensibile aumento di casi positivi nel piccolo centri degli Alburni. Nella stessa ordinanza sindacale è previsto, tra l'altro, che i bar e le pasticcerie devono rimanere aperti dalle 5 alle 18 soltanto per la vendita per asporto.