Incidente a Ercolano: morto motociclista 31enne

Un 31enne residente a Torre del Greco (in provincia di Napoli) è morto nel pomeriggio in un incidente stradale in via Benedetto Cozzolino, a Ercolano (nel Napoletano). La polizia municipale sta effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sono presenti anche volanti della polizia e i vigili del fuoco.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale, l'uomo era a bordo di una motocicletta, a pochi metri dal cimitero di Ercolano, e procedeva in direzione Torre del Greco quando - per cause da accertare - è finito contro un furgone che giungeva in direzione opposta, cadendo sul selciato. Sul posto è giunto personale del 118 per i soccorsi ma invano: il 31enne era già privo di vita.